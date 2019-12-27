На борту разбившегося самолета в Казахстане были два гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

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Также известно об одном гражданине Киргизии и одном гражданине Китая. Сообщается, что все они живы.

Напомним, 27 декабря в Казахстане рухнул самолет прямо на жилые дома. Спустя несколько часов количество пострадавших увеличилось.