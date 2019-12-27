Авиакастрофа в Казахстане: количество жертв выросло [ Редактировать ]
В мэрии Алма-Аты сообщили, что жертвами крушения самолета стали 15 человек. Об этом сообщает "РИА Новости".
Известно, что количество пострадавших также выросло. Теперь их 35 человек., среди которых восемь детей.
"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 15", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу также доставлены пять пациентов в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, 27 декабря в Казахстане рухнул самолет прямо на жилые дома.
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