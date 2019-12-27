В Казахстане рухнул самолет: 12 человек погибли [ Редактировать ]
Самолет / фото: соцсети
Ночью, 27 декабря, Казахстане рухнул самолет. Об этом сообщает "Лента".
Известно, что 12 человек погибли. 19 получили травмы. Среди пострадавших шестеро детей.
Самолет принадлежит авиакомпании Bek Air, на борту было 100 человек.
Летательный аппарат приземлился на жилые дома. По предварительным данным самолет упал из-за отказа двигателя.
Раньше сообщалось о том, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей.
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