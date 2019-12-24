В Киеве служба спасения животных опубликовала видео, где они спасли щенка. Животное застряло лапкой между плитами.

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"Плиты двигать не пришлось, спасательнице удалось пролезть в узкую щель под плитой и достать щенка вручную", - говорится в сообщении службы.

Ранее сообщалось о том, что пожарные выпустили календарь на 2020 год.