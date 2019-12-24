Спасатели освободили щенка, который застрял между плитами (фото) [ Редактировать ]
Фото: APKPure.com
В Киеве служба спасения животных опубликовала видео, где они спасли щенка. Животное застряло лапкой между плитами.
"Плиты двигать не пришлось, спасательнице удалось пролезть в узкую щель под плитой и достать щенка вручную", - говорится в сообщении службы.
Ранее сообщалось о том, что пожарные выпустили календарь на 2020 год.
по теме
Prev Next
12 декабря 2019 12:20
Введен план "Сирена": в Киеве разыскивают стрелка
В Киеве разыскивают мужчину, который обстрелял патрульную машину
10 декабря 2019 19:54
Похищение детей в Киеве: появились неожиданные подробности
В Киеве украли детей и полиция ввела план "Перехват"
24 декабря 2019 10:20
Томограмма мопса шокировала пользователей сети
Томограмма головы мопса ужаснула сеть
24 декабря 2019 09:22
Пассажиры на ходу остановили трамвай
В Германии мужчины остановили трамвай, из-за того что их водитель потерял сознание