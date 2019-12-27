Авиакрушение в Казахстане: названа причина катастрофы [ Редактировать ]
В пятницу, 27 декабря, в Казахстане рухнул самолет. Позже стало известно, что авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Роман Скляр, сообщают казахские СМИ.
Отметим, что в результате катастрофы погибли не менее 15 человек. Среди пострадавших двое украинцев, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая.
Ранее сообщалось, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а также у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.
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