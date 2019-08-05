В понедельник, 5 августа, в городе Глухов Сумской области на автовокзале случилось серьезное происшествие. Правоохранители нашли малолетнего ребенка, который в одиночку сидел на лавочке, передает "УНН".

По словам правохранителей, ребенок очень замерз. На вопрос, что он здесь делает, мальчик объяснил, что ждет маму, которая поехала в областной центр. И ждет уже более 7 часов. Ребенок пожаловался, что проголодался и у него болит живот. Его накормили и отправили в больницу.

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По словам ребенка, он живет с матерью и сестрой, но дозвониться до них правохранители так и не смогли - телефоны не отвечали. Поэтому было принято решение оставить мальчика под наблюдением медиков.

Сейчас правохранители ищут мать ребенка. По словам полицейских, она уже попадала в поле зрения правоохранителей за совершение админнарушений.

Ранее сообщалось, что под Одессой в страшном ДТП разбился ребенок, а также в Кривом Роге трагически погиб подросток.