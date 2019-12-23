В Киеве заживо сгорел мужчина [ Редактировать ]
В воскресенье, 22 декабря, в Киеве на улице Жураковского, 5 в результате пожара в трехэтажном частном доме погиб человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
По прибытию спасателей было установлено, что пожар возник в одной из комнат на 3-этаже 3-этажного частного дома размером 10х20 м. Во время тушения пожара в доме было обнаружено тело мужского пола.
В результате пожара сгорело и повреждено 70 кв. м. деревянного перекрытия, личные вещи, закопчены стены и потолок жилых комнат на 3-этаже.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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