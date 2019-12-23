В воскресенье, 22 декабря, в Киеве на улице Жураковского, 5 в результате пожара в трехэтажном частном доме погиб человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

По прибытию спасателей было установлено, что пожар возник в одной из комнат на 3-этаже 3-этажного частного дома размером 10х20 м. Во время тушения пожара в доме было обнаружено тело мужского пола.

Читайте также В Запорожье в пожаре трагически погибли мать и сын

В результате пожара сгорело и повреждено 70 кв. м. деревянного перекрытия, личные вещи, закопчены стены и потолок жилых комнат на 3-этаже.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в центре Киева вспыхнула пиццерия, а также в Одессе банда подожгла BMW.