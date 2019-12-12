В Одессе банда подожгла BMW [ Редактировать ]
В четверг, 12 декабря, в Одессе двое мужчин подожгли автомобиль BMW, одного злоумышленника задержали. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области.
"Одесские патрульные задержали одного из мужчин, совершивших поджог автомобиля. Сегодня ночью, патрулируя проспект Академика Глушко, патрульные увидели, как двое неизвестных бросили что-то в автомобиль BMW. Автомобиль мгновенно загорелся. Мужчины начали убегать", - говорится в сообщении.
На место сразу вызвали бригаду ГСЧС.
В результате преследования инспекторам полиции удалось задержать одного из нарушителей. Сейчас устанавливается местонахождение беглеца.
Ранее сообщалось, что под Харьковом в пожаре погибла женщина, а также под Винницей в страшном пожаре пострадали дети.
по теме
Пожар в одесском колледже: найдено еще одно тело
Таким образом количество жертв увеличилось до 13
Пожар в одесском колледже: появилась новая информация о пострадавших
В больницах остается 8 пострадавших
В Харькове заживо сгорела женщина, дети госпитализированы
Причина возникновения пожара сейчас устанавливается
Под завалами в Одессе до сих пор ищут 4 человек
В результате пожара в Одессе еще не нашли 4 человек
Пожар в Одессе: сколько компенсируют семьям погибших
Названы суммы компенсаций семьям погибших