В четверг, 12 декабря, в Одессе двое мужчин подожгли автомобиль BMW, одного злоумышленника задержали. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

"Одесские патрульные задержали одного из мужчин, совершивших поджог автомобиля. Сегодня ночью, патрулируя проспект Академика Глушко, патрульные увидели, как двое неизвестных бросили что-то в автомобиль BMW. Автомобиль мгновенно загорелся. Мужчины начали убегать", - говорится в сообщении.

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На место сразу вызвали бригаду ГСЧС.

В результате преследования инспекторам полиции удалось задержать одного из нарушителей. Сейчас устанавливается местонахождение беглеца.

Ранее сообщалось, что под Харьковом в пожаре погибла женщина, а также под Винницей в страшном пожаре пострадали дети.