В центре Киева вспыхнула пиццерия [ Редактировать ]
В четверг, 12 декабря, в Киеве на улице Бассейная, 1/2 произошел пожар. Так, происшествие случилось в пиццерии Mimosa. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
В здании сильное задымление. По предварительной информации, все дело в электропроводке.
Правоохранители, спасатели ГСЧС и скорая помощь прибыли на место происшествия.
О пострадавших информации нет.
Ранее сообщалось, что в Одессе загорелся авианосец, а также в Харькове заживо сгорела женщина.
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