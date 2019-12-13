В четверг, 12 декабря, в Киеве на улице Бассейная, 1/2 произошел пожар. Так, происшествие случилось в пиццерии Mimosa. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В здании сильное задымление. По предварительной информации, все дело в электропроводке.



Правоохранители, спасатели ГСЧС и скорая помощь прибыли на место происшествия.



О пострадавших информации нет.

Ранее сообщалось, что в Одессе загорелся авианосец, а также в Харькове заживо сгорела женщина.