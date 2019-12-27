Мужчина ограбил два банка за 20 минут [ Редактировать ]
В США мужчина ограбил два разных банка за 20 минут. Это произошло в Майами на юго-востоке Флориды. Об этом сообщает NBC.
ФБР показало кадры, на которых видно лицо злоумышленника. Он даже не прятал лицо. Сначала он ограбил банк Bank of America и забрал наличные из кассы. Через 20 минут оказался в Chase Bank.
В первом банке он был в футболке, а во втором надел рубашку.
Ранее сообщалось, что пенсионер ограбил банк из-за жены, а также в Днепре изрезали мужчину во дворе дома.
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