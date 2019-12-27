Как праздную Новый год в других странах: необычные традиции [ Редактировать ]
В каждой стране Новый год празднуют по-разному. Мы собрали для вас необычные идеи и традиции празднования.
Индия
В Индии есть восемь дней, которые отмечаются как Новый год. В один из таких дней - Гуди Падва - необходимо съесть листья дерева ним-ним, которые на вкус очень горькие и неприятные. По старому поверью они оберегают человека от болезней и бед и обеспечивают сладкую жизнь.
Эквадор
Ровно в полночь сжигаются куклы под плач вдов, которые оплакивают своих плохих мужей. По традиции, вдов изображают мужчины, переодетые в женскую одежду, с макияжем и в париках.
Швеция
В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомства домашним животным: кошке - сливки, собаке - сахарную косточку, ослику - морковь.
Ранее сообщалось о том, в чем встречать Новый год 2020.
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