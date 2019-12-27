Авіакомпанію із Казахстану оштрафували за порушення повітряного простору в Криму [ Редактировать ]
Перший штраф за порушення повітряного простору в Криму стягнула Україна. Кошти сплатила казахстанська авіакомпанія "Euro-Asia Air". Її повітряне судно порушило обмеження ще у серпні. Компанія визнала провину і добровільно сплатила 136 тисяч гривень.
Загалом, кількість таких порушень перетнула позначку у 200 тисяч, український повітряний простір порушують переважно російські перевізники. Суми штрафів сягнули 13 мільярдів гривень. Втім авіакомпанії країни-агресора платити поки що відмовляються.
по теме
Держбюро розслідувань очолила "слуга народу" Ірина Венедіктова
Виконувачкою обов'язків директора ДБР призначено народну депутатку від "Слуги народу", голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.
Авіакатастрофа у Казахстані: слідчі назвали попередні причини трагедії
На борту було 100 осіб - члени екіпажу і пасажири, зокрема восьмеро дітей. За останніми даними, 12 людей загинули. 49 постраждалих у лікарнях, 18 із них у тяжкому стані
Зеленскому передали на подпись ряд важных законов
В пятницу, 27 декабря, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал ряд законов и передал их на подпись президенту
Авиакрушение в Казахстане: появилась запись переговоров пилота
В пятницу, 27 декабря, в Казахстане рухнул самолет
Пересадка органов: в Кабмине зафиксировали цену
Кабинет министров Украины утвердил тарифы на услуги по трансплантации