Компанія визнала провину і добровільно сплатила 136 тисяч гривень

Перший штраф за порушення повітряного простору в Криму стягнула Україна. Кошти сплатила казахстанська авіакомпанія "Euro-Asia Air". Її повітряне судно порушило обмеження ще у серпні. Компанія визнала провину і добровільно сплатила 136 тисяч гривень.

Загалом, кількість таких порушень перетнула позначку у 200 тисяч, український повітряний простір порушують переважно російські перевізники. Суми штрафів сягнули 13 мільярдів гривень. Втім авіакомпанії країни-агресора платити поки що відмовляються.