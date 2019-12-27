Замість ринку землі "земельний схематоз". Так в опозиції охрестили ідею "слуг народу", яка передбачає компенсацію за відмову від права на земельну ділянку.

Під новий рік нардепи з монобільшості зареєстрували законопроєкт, у якому пропонують замість землі - гроші. Пропонують народні обранці, а виплачувати мають територіальні громади.

До того ж, в опозиції припускають: через велику кількість охочих скористатися своїм правом - компенсацію видаватимуть за результатами жеребкування.