"Земельний схематоз": опозиція розкритикувала ідею про компенсацію за відмову від землі [ Редактировать ]
Замість ринку землі "земельний схематоз". Так в опозиції охрестили ідею "слуг народу", яка передбачає компенсацію за відмову від права на земельну ділянку.
Під новий рік нардепи з монобільшості зареєстрували законопроєкт, у якому пропонують замість землі - гроші. Пропонують народні обранці, а виплачувати мають територіальні громади.
До того ж, в опозиції припускають: через велику кількість охочих скористатися своїм правом - компенсацію видаватимуть за результатами жеребкування.
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