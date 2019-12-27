Приорітетами парламенту та уряду в 2019 році незадоволена переважна більшість українців. На цьому наголосив співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

За його словами, замість перегонів в аграрному комітеті та спроб протягнути "земельний" закон - народні обранці мали б потурбуватися про соціальні гарантії та зниження тарифів на тепло. Юрій Бойко зазначив, що від чергової хвилі народного гніву владу врятувала лише тепла зима.

"Даже дело не в том как я оцениваю, а что люди это оценивают очень плохо. Ну Слава Богу, на повезло еще с погодой. Был декабрь теплый. Не было никаких морозов, таких затрат у людей. Но это просто счастье. А вообще, снижение тарифов, цен, пенсий - все это осталось на том же уровне. Увлеклись вот этим законом о продаже земли. При чем, абсолютно пытались переломить через колено общество, Парламент, устроили это шоу на аграрном комитете. Когда ночью пытались протащить без учета поправок депутатов и втащить в зал уже в пятницу проголосовать. Вообще вопреки мнению, людей, страны, граждан Украины. Это было настолько безобразное и позорное зрелище. Слава Богу, сейчас подпишем меморандум этот, войдем в законодательное русло. Поскольку до этого комитет пытался фальсифицировать рассмотрение. И вот эта попытка переломить через колено страну - когда люди не знают, не понимают, не видят что их обманывают с этим законом по земле. Вот это уничтожает имидж власти, Парламента. Что собственно и произошло", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".