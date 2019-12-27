На период с 28 декабря 2019 года по 3 января Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, что на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 23,6862 гривен за 1 доллар (+0,3933 гривен).

При этом курс доллара на 27 декабря составляет 2329,2885 гривен за 100 долларов.

Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.