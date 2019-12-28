У Верховній Раді продовжують сперечатися про ринок землі. Не дивлячись на закриття сесії та зимові канікули, аграрний комітет парламенту продовжує працювати. Сьогодні там розглянули поправки до закону. Вже традиційно, не обійшлося і без скандалів.

Тож про що дискутували, і чому в опозиції заявляють про порушення регламенту? Продовжить Богдан Вербицький

Під куполом - тиша, в кулуарах - порожньо. Минулий тиждень для депутатів був останнім робочим у 2019 році. Зараз парламентарії працюють в комітетах. Вже традиційно, найгарячіша тема - ринок землі. І найоб'ємніша. Ось в цьому документі на сотні сторінок - порівняльна таблиця поправок до закону про вільний обіг сільгоспземель. Кількість пропозицій - рекордна.

"4018 поправок!"

І це тільки до цього законопроекту.

"Крім цього законопроекту, як мінімум три розглядалися на Комітеті, рекомендувалися до першого читання і будуть прийняті в першому читанні. Крім того, будуть ще додаткові це 2194, 2195, 2280", - наголосив Микола Сольський, голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Однак, спочатку - зауваження і пропозиції до першого законопроекту. Напередодні їх розглянули на підкомітеті. "Дати зелене світло" поправкам мали на сьогоднішньому засіданні. З самого початку в комітеті пропонують розглядати не всі поправки, мовляв вони повторюються. Однак в опозиції з таким рішенням не погоджуються. За словами нардепів - це порушення регламенту та Конституції.

"Фактично, ми стаємо свідками перевищення владних повноважень тими народними депутатами, які за це проголосують. Особливо з першого січня, коли ми не матимемо недоторканності. Це може стати предметом оперативного реагування генеральним прокурором України. Ще раз підкреслюю, в разі, якщо буде проголосоване саме в такий спосіб - це скоєння злочину!", - наголосив Нестор Шуфрич, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".

Утім, голова аграрного комітету переконує - "червоні лінії" ніхто не перетинав, а поправки можна розглядати "комплексно".

"Не говорить, що окремо. Вона говорить, що голосується, однак - не окремо. Більше того, саме така позиція завжди застосовувалася", - стверджує Микола Сольський, голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Натомість, в Комітеті по поправкам пройшлись "галопом", хоча виникло багато питань, відповіді на які - не дочекалися.

"Ми не побачили і не були в змозі обговорити з членами Комітету питання встановлення мінімальної ціни на сільськогосподарську землю. Має бути заборонена зміна призначення сільгоспземель, тому що це є важливим - щоб наші землі не почали використовуватися під забудову і вбиватися", - наголосив Артур Герасимов, народний депутат "Європейська солідарність".

На запитання нардепів, очільник аграрного комітету відповів журналістам. За словами Сольського, в одні руки продаватимуть не більше 10 гектарів, ціна - не менше, ніж покаже нормативно-правова оцінка. Від цього залежатиме і податок. Конкретних сум поки не називають. Усе - поспіхом. У "турборежимі" розглядають усі правки. Цим порушують умови меморандуму, який підписали під час засідання робочої групи, нарікають в опозиції.

"Слуги народа" нарушили меморандум, подписанный ими же. Я конечно не Бисмарк, но вынужден признать, что договор подписанный со "Слугами народа", не стоит той бумаги, на которой он подписан", - підкреслив Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Наступне засідання Комітету планували одразу після Нового року - 2 січня, однак вирішили відтермінувати до 15 січня. Однак, чи підтримають законопроект у залі - невідомо. Адже, за словами нардепів, на засіданні Комітету порушили регламент, а значить голова Верховної Ради може не внести закон до зали.