Самолет с освобожденными пленными приземлился в Борисполе [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 декабря, самолет с освобожденными в ходе обмена между властями Украины и боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" пленными приземлился в аэропорту Борисполь. Об этом сообщает "Главред".
Освобожденных украинцев встречает президент Украины Владимир Зеленский. Также присутствуют родственники и близкие, которые ждут их выхода на взлетно-посадочной полосе.
Ранее мы опубликовали список освобожденных пленных.
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