В воскресенье, 29 декабря, самолет с освобожденными в ходе обмена между властями Украины и боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" пленными приземлился в аэропорту Борисполь. Об этом сообщает "Главред".

Освобожденных украинцев встречает президент Украины Владимир Зеленский. Также присутствуют родственники и близкие, которые ждут их выхода на взлетно-посадочной полосе.

Ранее мы опубликовали список освобожденных пленных.