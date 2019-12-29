Из плена отпустили первых украинцев: список освобожденных [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 декабря, начался обмен пленными. Первых 25 украинцев освободили из плена. Имена стали известны во время трансляции Офиса президента.
После обмена их повезут в Краматорск, а оттуда в Борисполь.
В первый список освобожденных попали:
- Эдуард Алоян
- Виктория Воронина
- Татьяна Горбулич
- Владимир Данильченко
- Александр Данильченко
- Юрий Евтушок
- Иван Деев
- Валентина Еременко
- Сергей Иванчук
- Роман Коркишко
- Иван Катышев
- Анастасия Мухина
- Денис Олейник
- Александр Пауков
- Денис Сигацкий
- Валерий Семенов
- Анатолий Семеренко
- Елена Сорокина
- Валерий Тарасюк
- Роман Фурсов
- Андрей Яровой
- Иванов
- Кучин
- Завадский
- Ульянов
Напомним, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.
13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными.
29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке обмена пленными.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о периоде подбора подходящих кандидатов для обмена пленными.
4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года.
26 декабря стало известно, кто включен в списки обмена пленными.
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