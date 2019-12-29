В воскресенье, 29 декабря, начался обмен пленными. Первых 25 украинцев освободили из плена. Имена стали известны во время трансляции Офиса президента.

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После обмена их повезут в Краматорск, а оттуда в Борисполь.

В первый список освобожденных попали:

Эдуард Алоян

Виктория Воронина

Татьяна Горбулич

Владимир Данильченко

Александр Данильченко

Юрий Евтушок

Иван Деев

Валентина Еременко

Сергей Иванчук

Роман Коркишко

Иван Катышев

Анастасия Мухина

Денис Олейник

Александр Пауков

Денис Сигацкий

Валерий Семенов

Анатолий Семеренко

Елена Сорокина

Валерий Тарасюк

Роман Фурсов

Андрей Яровой

Иванов

Кучин

Завадский

Ульянов

Напомним, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.

13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными.

29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке обмена пленными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о периоде подбора подходящих кандидатов для обмена пленными.

4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года.

26 декабря стало известно, кто включен в списки обмена пленными.