29 декабря, во время обмена пленными произошло ДТП. Об этом сообщает УНН.

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При въезде на КПВВ "Майорское" автобус, в котором находились пленные, врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ.

Напомним, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.

13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными.

29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке обмена пленными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что проходил период подбора подходящих кандидатов для обмена пленными.

4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года.

26 декабря стало известно, кто включен в списки обмена пленными.