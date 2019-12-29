Обмен пленными: автобус с задержанными попал в ДТП [ Редактировать ]
29 декабря, во время обмена пленными произошло ДТП. Об этом сообщает УНН.
При въезде на КПВВ "Майорское" автобус, в котором находились пленные, врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ.
Напомним, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.
13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными.
29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке обмена пленными.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что проходил период подбора подходящих кандидатов для обмена пленными.
4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года.
26 декабря стало известно, кто включен в списки обмена пленными.
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