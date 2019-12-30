В Киеве на Дарнице загорелся жилой дом [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 декабря, в Киеве в Дарницком районе на улице Княжий Затон возник пожар в 14-этажном жилом доме, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По прибытию, спасатели установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 4-м этаже. Во время разведки, в коридоре бойцы обнаружили тело мужчины.
В результате пожара сгорели личные и бытовые вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры. Причина возгорания и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Херсоном вспыхнула церковь, а также под Одессой прогремел взрыв.
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