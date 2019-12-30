В Киеве на Надднепрянском шоссе случилось страшное ДТП. Известно, что грузовик TATA снес отбойник и опрокинулся на Mazda, которая ехала в противоположном направлении. В происшествия погиб мужчина. Также в больницу госпитализировали двоих человек, передает "Информатор".

По предварительной информации, погибшим водителем Mazda оказался действующий сотрудник полиции.

Грузовик ехал в сторону центра, а Mazda в противоположном направлении. По неизвестным причинам водитель TATA протаранил металлический отбойник и после этого перевернулся. В этот момент в сторону Южного моста ехала легковушка. Именно на нее и упал десятитонник.

Ранее сообщалось, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также под Львовом грузовик переехал мужчину.