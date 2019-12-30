В Киеве в жутком ДТП погиб полицейский [ Редактировать ]
В Киеве на Надднепрянском шоссе случилось страшное ДТП. Известно, что грузовик TATA снес отбойник и опрокинулся на Mazda, которая ехала в противоположном направлении. В происшествия погиб мужчина. Также в больницу госпитализировали двоих человек, передает "Информатор".
По предварительной информации, погибшим водителем Mazda оказался действующий сотрудник полиции.
Грузовик ехал в сторону центра, а Mazda в противоположном направлении. По неизвестным причинам водитель TATA протаранил металлический отбойник и после этого перевернулся. В этот момент в сторону Южного моста ехала легковушка. Именно на нее и упал десятитонник.
Ранее сообщалось, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также под Львовом грузовик переехал мужчину.
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