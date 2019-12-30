"Переговоры по газу завершились" - Сергей Макогон [ Редактировать ]
В понедельник, 30 декабря, в Вене завершились украинско-российские переговоры по согласованию условий нового контракта на транзит газа. Об этом сообщил глава ООО Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.
"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене", - написал Макогон в Facebook.
Подробностей по переговорам он не сообщил.
"Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - добавил глава ОГТС Украины.
Несмотря на завершение переговорного марафона в Вене, о подписании окончательных документов речь пока еще не идет.
Ранее сообщалось, что в Вене начали подписывать документы по газовым переговорам.
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