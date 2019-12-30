Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко привітав обмін полоненими на Донбасі [ Редактировать ]
На обмін полоненими чекали, і про нього найбільше говорили. І він став найбільш очікуваною подією в Україні наприкінці цього року. В "Опозиційній платформі - За життя" - вітають українців з поверненням додому, та вже готові працювати над новими викликами задля повернення миру в Україну.
"Наша позиция не изменилась. Обмен пленными, разведение войск, выполнения "минского формата" - это шаги к достижению мира в стране, чего хотят все люди. Возврата территорий, и домой в Украину. И то, что пленных поменяли, безусловно, это плюс. Наша политическая сила этим давно занималась и хорошо, что это продолжается. Хотелось бы закончить, чтобы все пленные вернулись домой. Но еще важнее,что дальше политический процесс урегулирования с течением изменений в конституции по поводу закона об особом статусе, принятия закона об амнистии, будут следующие шаги которые позволят реально идти к миру в стране. Мы за это, у нас открытая, честная, понятная позиция. Мы всегда выступали за нее и будем дальше так действовать", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"
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