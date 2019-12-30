Пожежі поширюються, тому допомога від кожного аж ніяк не завадить

Уже десятеро вогнеборців загинули в Австралії. Понад два місяці на континенті борються з масштабними пожежами. До бригад долучилися тисячі волонтерів. Досі вони працювали безкоштовно, лише днями прем'єр пообіцяв грошові компенсації. Про тих, хто ризикує життям, рятуючи домівки від стихії - дивіться у сюжеті.

41 градус за Цельсієм. Ні краплини дощу, натомість - вітер. У таких умовах із вогнем у Австралії борються пожежники-волонтери. Озброєні сокирами й граблями, вони виявляють осередки займання в лісах і на полях навколо рідних міст і селищ.

"Ось тут під компостом ще тліє. Це треба загасити, інакше займеться сухе листя на поверхні", - говорить Ян Вайт, пожежник-волонтер.

Працювати виходять здебільшого у позаробочий час, у відпустці й навіть на свята. В одній бригаді - люди різного віку та професій.

"У мене вже онуки підростають. Але в нашій службі є і двадцяти, і сімдесятирічні. Це мені й подобається найбільше. Усі піклуються про спільноту і підтримують одне одного", - говорить Джудіт Неш, пожежниця-волонтер.

"Я на пенсії, тому хочу полегшити життя молодим, у яких сім'ї, робота, кредити. У них повно проблем, тому я працюю, поки маю здоров'я. Однаково комусь же треба це робити", - говорить Ян Вайт.

Таких як Ян і Джудіт понад 70 тисяч майже в усій Австралії. У Ендрю Хейна двоє дітей і дружина. Доки чоловік працює понаднормово, Кейт удома підготувала все для швидкої евакуації, якщо вогонь таки дістанеться житла.

"Коли Ендрю не вдома, намагаюся не думати як він там, чи все добре. Спакувала сумку з документами і сімейними фотографіями, раптом що - ми поїдемо в Сідней", - говорить Кейт Хейн, місцева жителька, дружина пожежника.

Кейт каже, що пишається чоловіком і його внеском у захист громади. Бо за ризик життям пожежники-волонтери майже нічого не отримують і самі скромно говорять не про гроші, а про ставлення оточення до себе.

"Напевно, найбільше ми цінуємо вдячність. 10-річний школяр подарував мені листівку з написом "спасибі". Тому, знаєте, я йду приборкувати пожежі, бо хочу цього. Тому все, що мені потрібно, це просто подяка", - говорить Ендрю Хейн, пожежник-волонтер.

Австралійці борються з вогнем уже два місяці, врешті прем'єр-міністр оголосив: волонтери отримають грошові компенсації від 300 до шести тисяч доларів. Окрім того, найманим працівникам за понаднормову роботу запропонують додаткові відпустки. Поки спека б'є температурні рекорди на всьому континенті, надзвичайники кажуть - пожежі поширюються, тому допомога від кожного аж ніяк не завадить.