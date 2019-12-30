Казковий новий рік в українських Карпатах. Скільки коштуватиме таке святкування? Наша Жанна Дутчак проїхала місцевими садибами та колибами, аби дізнатися, як зустріти 2020 у горах і не збанкрутувати. Секрети гірського відпочинку - в її сюжеті.

Яремче - прикарпатська туристична Мекка. Улюблене місце відпочинку багатьох українців взимку… і особливо на свята. Де зупинитися вибір величезний. Від дорогих готелів до затишних сімейних садиб.

Невеличкий готель-садиба в передмісті Яремчого на дев'ять номерів. Тут є і двомісний стандарт, і сімейні на п'ять людей.

"Самою основною нашою родзинкою все у гуцульському стилі немає тих євроремонтів, а все з дерева, натуральне", - говорить Галина, адміністраторка.

У кожному номері - справжній камін.

"А це наш великий двокімнатний сімейний номер тут можна поселити навіть п'ять чоловік, диван розкладається є двоспальне ліжко. Є камін який працює робочий. І вихід на терасу. І тут двохспальне ліжко ще одна кімната, з телевізором і також вихід на терасу".

Ціна за ночівлю від 750 до 1250. На період новорічних свят вартість зростає вдвічі.

"Коштує номер 2500 гривень в новорічний період. Відповідно в різні періоди часу ціни міняються. Не входять сніданки в проживання. Це просто ціна за номер".

Ціновий бум у Карпатах із 25 грудня по п'яте січня. Туристів у цей час більшає. У цьому готелі всі кімнати на новий рік заброньовані ще з жовтня. Гості з Харкова, Києва, Молдови, Румунії та Білорусі. Зустрічати прихід 2020 будуть весело, запевняє господар. Святкова програма насичена. Жива музика, тамада, конкурси і танці. Гуляти планують від дев'ятої вечора до останнього клієнта.

"У нас різні конкурси. і мумія, і фантіки витягають, і співають, і анекдоти розказують. якщо гості будуть себе гарно поводити то ми запросимо сюди або Миколая, або Діда Мороза із Снігурочкою які будуть, а якщо гості будуть активні то ми їм зробимо подарунки які вони запам'ятають", - говорить Юрій Яновський, власник садиби.

Та головний акцент роблять звісно на кухні. І вона буде гуцульською. Викласти за новорічний вечір доведеться 1800 гривень. У цій колибі в новорічну ніч також буде аншлаг.