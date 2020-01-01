Гипертония или повышенное давление - распространенное расстройство, от которого страдают более 50% людей старше 50 лет. Из-за гипертонии увеличивается риск болезней сердца, инсульта, инфаркта, сердечной недостаточностью. Медики говорят, что есть продукты, которые категорически нельзя есть людям с такой предрасположенностью.

Соленая пища. Любой человек, относящийся к категории сердечников, знает, что солёные продукты питания увеличивают проблему гипертонии. Нужно употреблять соль умеренно. Держитесь подальше от продуктов, которые содержат избыточное количество соли вроде разного рода чипсов, крекеров и тому подобное. Не очень разумным будет поглощать домашние консервированные овощи, поскольку в них часто добавляют много соли.

Переработанные продукты. Они вообще вредны для здоровья, и в частности крайне не рекомендованы гипертоникам. Переработанные продукты содержат масло, консерванты, а также избыточное количество соли, намного увеличивающее показатель артериального давления. Дело в том, что именно соль чаще всего используется в переработанных продуктах в качестве консерванта.

Избыток сахара. Жертвы болезней сердца должны избегать сладостей. Поглощение шоколада, пончиков, эклеров или использование кускового сахара провоцирует ожирение и прибавку в весе, а это рождает проблему гипертонии. Сам по себе сахар напрямую не вызывает диабет, но он приводит к ожирению, а это основной фактор риска диабета второго типа.

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