Повышенное артериальное давление - проблема многих людей. Однако, это зависит не только от генетической предрасположенности, но и в отдельных случаях и от рациона питания.

​Так, людям с прегипертензией или гипертонией следует ограничить употребление пищи, которая может повысить их артериальное давление. Обычно это продукты, содержащие много соли или насыщенные жиры.

Соль и натрий

Большинство полуфабрикатов и фастфуда содержит большое количество соли или натрия. Натрий заставляет организм задерживать лишнюю жидкость, что приводит к повышению артериального давления. Люди, которые имеют прегипертензию или гипертонию, должны пытаться ограничить потребление натрия. Поэтому следует избегать таких продуктов, которые имеют высокое содержание натрия:

готовые блюда;

консервированные супы;

консервированные овощи и мясо;

картофельные чипсы;

маринады и соусы;

Насыщенные жиры

Применение диеты с высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает риск гипертонии. По данным Американской ассоциации сердца, насыщенные жиры увеличивают количество липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина в крови). Высокий уровень холестерина ЛПНП приводит к накоплению жировых отложений, то есть к образованию так называемых атеросклеротических бляшек.

Бляшки сужают артерии, тем самым оставляя меньше места для потока крови. Сердце начинает выкачивать кровь сильнее, что приводит к повышению артериального давления.

Примеры продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров:

жирное красное мясо;

птица с кожурой;

сало;

жареная пища;

сливочное масло;

сыр и другие молочные продукты;

тропические масла, такие как кокосовое, пальмовое и пальмоядровое масло.

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