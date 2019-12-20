Какие продукты повышают давление [ Редактировать ]
Повышенное артериальное давление - проблема многих людей. Однако, это зависит не только от генетической предрасположенности, но и в отдельных случаях и от рациона питания.
Так, людям с прегипертензией или гипертонией следует ограничить употребление пищи, которая может повысить их артериальное давление. Обычно это продукты, содержащие много соли или насыщенные жиры.
Соль и натрий
Большинство полуфабрикатов и фастфуда содержит большое количество соли или натрия. Натрий заставляет организм задерживать лишнюю жидкость, что приводит к повышению артериального давления. Люди, которые имеют прегипертензию или гипертонию, должны пытаться ограничить потребление натрия. Поэтому следует избегать таких продуктов, которые имеют высокое содержание натрия:
- готовые блюда;
- консервированные супы;
- консервированные овощи и мясо;
- картофельные чипсы;
- маринады и соусы;
Насыщенные жиры
Применение диеты с высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает риск гипертонии. По данным Американской ассоциации сердца, насыщенные жиры увеличивают количество липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина в крови). Высокий уровень холестерина ЛПНП приводит к накоплению жировых отложений, то есть к образованию так называемых атеросклеротических бляшек.
Бляшки сужают артерии, тем самым оставляя меньше места для потока крови. Сердце начинает выкачивать кровь сильнее, что приводит к повышению артериального давления.
Примеры продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров:
- жирное красное мясо;
- птица с кожурой;
- сало;
- жареная пища;
- сливочное масло;
- сыр и другие молочные продукты;
- тропические масла, такие как кокосовое, пальмовое и пальмоядровое масло.
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