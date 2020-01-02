Многие люди сталкиваются с бессонницей, которая воздействует на разные функции и системы организма. Это может быть связанно со стрессом, малоподвижным образом жизни и другими причинами. Однако, как уверяют медики, небольшими изменениями в питании можно исправить ситуацию и восстановить сон.

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К таким изменениям относят травяной чай, который уже очень давно превозносится за свои медицинские свойства. Употребление определенных разновидностей травяного чая оказывает снотворный эффект. В частности, несколько исследований показали, что употребление чая пассифлоры, которая добывается из растения страстоцвет, обеспечивает качественный сон.

Это происходит за счет того, что чай из пассифлоры увеличивает выработку гамма-аминобутировой кислоты в мозге. Это нейротрансмиттер, который замедляет процессы мышления и помогает быстрее погрузиться в сон. Целый ряд исследований с участием животных показал, что данное растение обладает снотворным эффектом. Кроме того, эксперимент на крысах продемонстрировал, что страстоцвет существенно увеличивает продолжительность фазы глубокого сна, что тоже важно для того, чтобы человек высыпался.

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