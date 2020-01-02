Парламент должен отвечать на запросы граждан, а не обслуживать МВФ - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Катастрофическое падение доверия к парламенту за последние четыре месяца произошло из-за того, что большинство Верховной Рады решало вопросы, которые выгодны международным спекулянтам, а не гражданам Украины. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.
"За последние месяцы мы наблюдаем катастрофическое падение уровня доверия к работе парламента со стороны наших граждан. Причина в том, что парламент не дал ответа людям на действия финансовых спекулянтов, которые проталкивают так называемый закон о рынке земли. Этот закон категорически нельзя принимать, потому что люди против этого. Они понимают, что их хотят обмануть", – заявил Юрий Бойко.
По его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за принятие законов, которые нужны людям, – в первую очередь, касающихся снижения цены на газ, возвращения льгот и социальных выплат. Политик напомнил, что соответствующий законопроект был в парламенте, но "слуги народа" его не поддержали.
"Людей волнует, как снизить тарифы, как снизить цены, как открыть новые рабочие места, как законодательно закрепить путь к миру согласно Минским соглашениям – все это осталось без ответа", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.
"Кроме того, мы внесли постановление о возобновлении социальных выплат по решениям Конституционного суда – и чернобыльцам, и инвалидам, и ветеранам. Но они были заблокированы большинством парламента. К сожалению, опять-таки "слуги" не поддержали, и это видела вся страна. Поэтому и падает доверие к парламенту", – пояснил Юрий Бойко.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет и дальше бороться за потребности людей. Мы считаем, что нужно отвечать на запросы граждан Украины, а не обслуживать Международный валютный фонд или финансовых спекулянтов, которые поставили сегодняшнее правительство на должности", – резюмировал народный депутат.
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