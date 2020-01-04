Группа специалистов университета штата Техас несколько лет наблюдали более чем за 80 000 женщинами, которые употребляли алкоголь. Выяснилось, что регулярное употребление женщинами спиртного может быть связано с обострением и ухудшением симптомов различных заболеваний кожи, пишет zdorovia.com.ua.

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По мнению исследователей, это вызвано тем, что алкоголь провоцирует нарушения основных обменных процессов в организме, затрагивая функции почек, печени, сердца, костного мозга.

Кроме того, из-за употребления спиртных напитков возникает дефицит питательных веществ и отмечается общее снижение иммунитета. Для любителей алкоголя значительно увеличивается риск заражения бактериальными и грибковыми инфекциями, также проявляются в виде кожных дефектов.

Врачи объясняют, что ухудшение состояния кожи связано, прежде всего, с возникающим в результате нездорового образа жизни недостатком цинка и витамина С, нарушением процесса всасывания их из желудочно-кишечного тракта.

Ранее сообщалось, как сохранить здоровье почек.