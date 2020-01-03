Как сохранить здоровье почек [ Редактировать ]
Почки - очень важный орган. Они фильтруют и выводят токсины из организма. Врачи назвали главные секреты, которые способны сохранить здоровье органа.
Правильный рацион не только повысит продуктивность работы органов, но и снизит нагрузку на них. В первую очередь медики рекомендуют обратить внимание на яблоки. Фрукт богат клетчаткой и пектинами, которые помогают снизить уровень сахара и холестерина в крови.
Врачи также рекомендуют добавить в свой рацион чернику. Ягода имеет большое количество клетчатки, витамина C и антиоксидантов.
Особое внимание следует уделить рыбе, особенно семейству лососевых, поскольку в данном продукте много полезных Омега-3 жирных кислот. Также врачи рекомендуют исключить из своего рациона продукты с натрием и насыщенными кислотами.
Ранее мы писали о том, какие продукты полезно есть курильщикам.
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