Почки - очень важный орган. Они фильтруют и выводят токсины из организма. Врачи назвали главные секреты, которые способны сохранить здоровье органа.

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Правильный рацион не только повысит продуктивность работы органов, но и снизит нагрузку на них. В первую очередь медики рекомендуют обратить внимание на яблоки. Фрукт богат клетчаткой и пектинами, которые помогают снизить уровень сахара и холестерина в крови.

Врачи также рекомендуют добавить в свой рацион чернику. Ягода имеет большое количество клетчатки, витамина C и антиоксидантов.

Особое внимание следует уделить рыбе, особенно семейству лососевых, поскольку в данном продукте много полезных Омега-3 жирных кислот. Также врачи рекомендуют исключить из своего рациона продукты с натрием и насыщенными кислотами.

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