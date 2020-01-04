В Киеве вступит Ирина Хакамада [ Редактировать ]
В Киеве, 27 февраля в рамках "форума мечтателей" Dream Big Forum вступит известная писательница и бизнес-коуч Ирина Хакамада. Об этом сообщила компания-организатор на своей странице в Facebook.
"Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично", - говорится в сообщении компании.
Ирина Хакамада - бывший российский оппозиционный политик, одна из номинантов на Нобелевскую премию мира в числе тысяч женщин планеты. В 1995 году журналом "Time" была названа политиком XXI века в числе 100 известных женщин мира.
Хакамада неоднократно высказывалась в поддержку необходимости нормализации отношений с Украиной и одной из немногих публично признавала незаконной аннексию Крыма Российской Федерацией.
Ранее во время интервью известный украинский влогер Евгений Черняк назвал Ирину Хакамаду самым востребованным бизнес-тренером СНГ.
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