Політики, які можуть наблизити завершення конфлікту на Донбасі. Рейтинг впливових персон опублікували у Французькому міжнародному прес-агентстві Facta.media. Хто ж потрапив у топ-10? Дивіться далі.

Перший у списку світових лідерів, які можуть наблизити мир в Україні, - президент Росії Володимир Путін. Друге місце посів глава Української держави Володимир Зеленський. Третє - у французького лідера Еммануеля Макрона. Четверта в рейтингу - канцлер Німеччини Ангела Меркель, на п'ятій позиції - Президент США Дональд Трамп. Шосте місце посів голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук.

У топ-10 також потрапив президент Білорусі Олександр Лукашенко - у нього восьме місце. Далі йде глава європейської дипломатії Джозеф Боррель. І замикає десятку спецпредставник ОБСЄ на переговорах у Мінську Гайді Грау.

