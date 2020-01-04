У Львові запрацювала виставка антикварних поштових листівок 19 століття. Українські колекціонери зібрали рідкісні листівки новорічно-різдвяного циклу.

Що писали і який вигляд мали карткові повідомлення в минулому - розкаже Христина Гашенко.

Таких листівок тут сотня. Кольорові та чорно-білі. Одна із найдревніших у світі - українська поштівка 1890 року. Зображені Ангел, Святий Миколай з санчатами та подарунками. Вітання на тильній стороні. І лише із 1904 року їх почали писати на звороті.

"Поштовий союз прийняв рішення, що замало місця. Люди хотіли якісь почуття, щось розповісти текст написати, а так, як текст мав маленьку білу плямочку і ти на тій плямочці видно як дрібненько - дрібненько пишуть. Це вирішив розділити і тоді вже адресат був із сторони писався текст", - говорить Євген Булавін, колекціонер.

На виставці рідкісні поштівки з творів українських митців: Олени Кульчицької, Осипа Куриласа та Святослава Гординського. Втім є листівки з Польщі, Франції, Англії, та Італії. Іноземні поштівки належать колекціонерці Оксані Бобошко - Вандерховен. На листівках зображена жінка.

"Листівки і епохи сецесії , тобто найактивнішого розквіту поштового ілюстрованої листівки. Це мало того, о це була епоха заквітчена вся така декорована це і знайшло відображення на поштовій листівці", - говорить Оксана Бобошко-Вандерховен, колекціонер.

Рідкісні листівки колекціонери знаходять за кордоном на «блошиних» ринках, в антикварних магазинах і навіть купують їх на аукціонах. За одну картку можна викласти кілька сотень доларів. Колекціонери зізнаються, часто трапляються і підробки.

"Я їх беру в руку і чую це пальцями , тобто чи це є відксерована дуже хороша якості поштівка чи це є старенька. Це інша якість паперу навіть, по перу можна. Папір який ви берете на дотик він теж багато в чому говорить якого періоду поштівка. Це ціле мистецтво", - говорить Оксана Бобошко-Вандерховен, колекціонер.

Перші поштові картки коштували чимало, то ж їх надсилала лише еліта. Вітати із святами листівками було модно і стильно. Сьогодні, екскурсоводи кажуть, про поштівки сучасне покоління забуває. Перевагу віддає електронним повідомленням.

"Коли ходять от такі туристи чи такі я питаю як називалися смс в часи середньовіччя або 19 ст. Виявляється існувала два слова які звучали як листівка, поштівка або лист. Я кажу коли ви писали осанні раз бабусі привітання на листівочці. Усі роблять круглі очі", - говорить Олександр Ручко, екскурсовод.

Аби привернути увагу суспільства до давніх традицій - львівські колекціонери планують все частіше показувати свої знахідки. Наступного разу львів'янам та гостям міста презентують колекцію поштових карток із зображенням жінки та стилю. Аби підкреслити тогочасну моду, планують використати атрибутику тієї ж епохи.