Уже є й детальна інформація про борт, який впав. За інформацією "МАУ", літаку трохи більше трьох років, і керували ним пілоти з великим досвідом. Чи безпечний Boeing 737-800, і що відомо про його пілотів? Дізнався Богдан Вербицький.

Червень 2017 року. Boeing 737-800 з бортовим номером UR-PSR відлітає до Вільнюса. Це один із перших рейсів до Європейського союзу з України без візи.

Цей же борт вилітає з Берліна до Києва. Подібних перельотів Boeing 737-800 UR-PSR тільки за цей рік здійснить 23. Але 24-й стане останнім.

Тож, які причини катастрофи? В "МАУ" помилку пілотів відкидають. Пояснюють: екіпаж - професіонали зі стажем.

"Гапоненко Владимир, командир - 11600 часов налета. Весь налет на 737, и пять с половиной тысяч - "командирского". Наумкин Алексей - это инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, 12 тысяч часов налета. 6600 в качестве КВС на 737. Второй пилот - Хаменко Сергей - 7600 часов налета на самолете 737", - зазначив Ігор Сосновський, віцепрезидент компанії "Міжнародні Авіалінії України".

У командира екіпажа Володимира Гопненка залишилося двоє дітей. Пілот навчався у Кіровоградському вищому льотному училищі цивільної авіації і закінчив його 1987 року. Другий пілот - Олексій Наумкін. Відомі й імена бортпровідників. Кожному з них не більше 27 років. Перед вильотом із Тегерану всі вони пройшли інструктаж.

"Экипаж отдыхал в гостинице перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки самолетного состава на 737 проводятся исключительно в аэропорту Тегерана", - повідомив Ігор Сосновський, віцепрезидент компанії "Міжнародні Авіалінії України".

Виключають в авіакомпанії і несправність літака, адже йому трохи більше трьох років.

"Самолет выпуска средины 2016 года - получен непосредственно с завода Boeing. До этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было. Проверку проходил последнюю 6 января. Замечаний никаких не было, самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни по убытию - никаких замечаний не было", - зазначив Олександр Софієв, технічний директор компанії "МАУ".

Boeing 737-800 - одна з найпоширеніших моделей пасажирських літаків. Зараз їх в небі близько 5 тисяч. Борт вважається одним із найбезпечніших, адже за весь час експлуатації розбилося всього 15 суден. Загалом в авіатрощах загинули 590 пасажирів.

Одна з наймасштабніших катастроф з Boeing 737-800 трапилася в Індії, 2010 року. Тоді, через помилку пілотів, літак викотився за злітну смугу і загорівся. Загинули 158 людей.

Ще одна авіатроща сталася в Ростові-на-Дону, в березні 2016 року - тоді, теж через помилку пілотів, літак пішов в круте піке і врізався у злітну смугу. Тоді загинули 62 пасажири, зокрема восьмеро українців.

Втім, найбільша за кількістю жертв авіакатастрофа Boeing 737-800 сталася саме з українським літаком.