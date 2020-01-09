Курс биткоина резко "обвалился" [ Редактировать ]
Биткоин / Фото: InVenture
В четверг, 9 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $372.67. За неделю курс вырос на $616.49.
Теперь за монету предлагают $7944.01.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $140.05;
- Litecoin $45.38;
- Bitcoin Cash $238.91
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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