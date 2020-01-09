В четверг, 9 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $372.67. За неделю курс вырос на $616.49.

Теперь за монету предлагают $7944.01.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $140.05;

$140.05; Litecoin $45.38;

$45.38; Bitcoin Cash $238.91

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.