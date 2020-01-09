В Кривом Роге автомобиль на скорости влетел в толпу и насмерть сбил двух людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

За рулем была 31-летняя женщина, которая скрылась с места ДТП. После чего ее вскоре задержали.

"Потерпевшие - женщины 47 и 57 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм скончались на месте происшествия", - рассказали в полиции о последствиях аварии.

Ранее сообщалось, что в Словакии произошло страшное ДТП с украинцами.