Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В связи с осложнением политической и ситуации относительно безопасности в регионе Ближнего Востока и возрастающей опасностью для граждан Украины, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Республику Ирак, Исламскую Республику Иран и Сирийскую Арабскую Республику", - заявили в МИД.

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Гражданам, которые находятся в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах советуют:

поддерживать постоянную связь со своими родственниками или знакомыми в Украине;

заранее купить билеты в обратном направлении и предусмотреть наличие достаточных денежных средств на случай попадания в затруднительное положение;

проявлять повышенную бдительность и осторожность, постоянно следить за новостями относительно развития ситуации с безопасностью в регионе, максимально ограничить передвижения, избегать мест массового скопления, не участвовать в акциях протеста;

всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неукоснительно выполнять законные указания представителей местных правоохранительных органов.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.