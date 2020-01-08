Иран не передаст черные ящики разбившегося украинского авиалайнера самолетостроителю Boeing. Об этом заявил глава организации гражданской авиации Тегерана.

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Он также сказал, что неясно, в какую страну Иран отправит ящик, чтобы можно было проанализировать его данные.

Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. А также смотрите все подробности авиакатастрофы. На месте происшествия были обнаружены 2 черных ящика.