Зеленский поручил провести расследование крушения самолета в Иране [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести расследование крушения самолета авиакомпании МАУ, а также проверить все самолеты гражданской авиации Украины.
"Дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - написал глава государства.
Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. И все подробности авиакатастрофы.
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