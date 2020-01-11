Уходящий год, как и предыдущие 5 лет был крайне непростым. Об этом заявил Юрий Ериняк. Во-первых, на 2019-й выпали сразу две избирательные кампании: президентская и парламентская. Во-вторых, правящему большинству пришлось некоторые решения принимать в турборежиме.

Стоит отметить, что многие решения, которые принимались нынешним парламентским большинством, обещали принять еще в прошлом созыве с 2014-го по 2019. Например, легализацию добычи янтаря, выведение из тени игорного бизнеса с жесткими правилами, снятие депутатской неприкосновенности. Казалось-бы, элементарные и необходимые вопросы, но почему-то у большинства 2014-2019-го никак не получалось до этого дойти.

Как результат от народа - парламентские выборы 2019-го. Безусловно, есть ошибки и у действующей власти. Если говорить о правительстве и НБУ, то это, прежде всего, подорожание валюты. Если руководство Кабмина и НБУ уверяли, что гривна будет и дальше укрепляться, тогда почему к концу года она резко упала?

Курс был плюс минус 24 грн за доллар. К концу года! Когда нет практически никакой активности, ни в деловых кругах и нет особого потребительского спроса! При этом придумываются нелепые оправдания, что Нефтегаз проводит какие-то операции то ли по закупке валюты, то ли по продаже.

Давайте немного хронологии. Официальная позиция НБУ звучит примерно следующим образом: хотели купить 1 млрд. долларов, но в итоге купили чуть более 230 млн. у Нефтегаза. Во-первых, сразу хочу уточнить: как покупка 230 миллионов долларов могла сказаться так резко на курсе? Ведь в масштабах государства это капля в море. Не может такого быть! Истинная же причина колебаний курса, по моему мнению, лежит на поверхности и об этом говорят ряд экономических экспертов и финансистов. Если говорить простыми словами - это результат погони за быстрыми электоральными симпатиями.

Согласен, что предыдущая власть искусственно накачала курс валют и эти спекуляции были выгодны тем, кто управлял страной, в период 2014-2019-го. Но друзья, есть же бюджет на 2019-й год! Где курс был заложен 29-30 грн. за 1 долл. Нужно же было понимать, что национальный экспорт зависим от этого курса, а заигрывание с народом, играя на понижение курса, Вы тем самым делаете все, чтобы сократить поступления в бюджет именно от экспорта. Не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать простые вещи. Допустим, есть крупная компания-экспортер, которая в конце года за счет экспорта заработала миллиард долларов. Эта компания соответственно была ориентирована на бюджет 29-30 грн. за 1 доллар. Ну если вы понижаете курс до 22-23 грн. есть разница поступлений в тот же бюджет от 29-30 млрд.грн или от 22-23 млрд.грн?

Аналогичным образом у нас уменьшились доходы бюджета от импортного НДС. А я напомню, что именно НДС является ключевым налогом, наполняющим бюджет. Из-за этого у нас сформировался большой дефицит бюджета, который Кабмин в результате не знал как перекрывать. Ответственность правительства и Центробанка очевидна. Надеюсь, что в Новом Году эти ошибки учтут. Тем не менее, хочу отметить, что самое важное для нас в новом году - это мир. За миром последует развитие и восстановление промышленности. Наращивание экспортных поставок именно готовой продукции и в меньшей степени сырья.

Искренне, надеюсь, что власть сделает необходимые выводы из ошибок своих предшественников! Стране нужны не кредиты, а наращивание ВВП. Это делается только за счет увеличения экспорта и повышения внутреннего потребительского спроса. Нам с вами остается верить, что у нынешней команды это должно получиться, так как если не получится у них, пока кто-то будет злорадствовать, украинцы будут беднеть, а страна снова отставать на несколько лет по экономике и развитию.

Поэтому, желаю в Новом Году, всем самого главного: здоровья и мира, не пускайте политику раскола себе в дом, в семью и в страну в целом.