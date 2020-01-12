Полицейские задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой [ Редактировать ]
В воскресенье, 12 января, полиция задержала группа киллеров, которых подозревают в убийстве доброволецы АТО на Донбассе Амины Окуевой в 2017 году. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины.
Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла авто Окуевой.
"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств ... В том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенной на месте преступлении оружия. Продолжаются следственные действия", - написал Аваков.
Вот как выглядит Игорь Редькин, которого подозревают в убийстве Окуевой.
Раньше сообщалось о том, что полиция Киевской области устанавливает причастных к убийству участницы антитеррористической операции на Донбассе Амины Окуевой.
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