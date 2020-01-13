"Слуги народа" Гетманцев и Ковалев готовят табачный рынок к монополизации Tedis - СМИ [ Редактировать ]
Депутаты от "Слуги народа" Даниил Гетманцев и Алексей Ковалев лоббируют интересы главного табачного магната в Украине компании Tedis, из-за этого местные бюджеты могут лишиться части доходов. Об этом говорится в статье "Как через парламент возвращают схемы "семьи" на табачном рынке", опубликованной на портале 112.ua.
Речь идет о законопроектах №1210 та №1209-1, которые в ближайшее время Верховная Рада может принять во втором чтении.
"Авторы и главные лоббисты (нардепы Даниил Гетманцев и Алексей Ковалев) умело скрывают интересную и небескорыстную цель. Они искусственно создают условия для существенного сокращения количества оптовых компаний и предприятий по торговле табачными изделиями, чем абсолютно усиливают монополизации этого рынка и загоняют розничников в лапы главного табачного магната в Украине - компании Tedis", - говорится в материале.
Суть схемы заключается в том, что 5% акцизный налог согласно новым законодательным инициативам Гетманцева и Ковалева должны будут оплачивать последние "оптовики" в цепочки поставки табачных изделий. А 70% рынка оптовой продажи табака в Украине контролирует монополист "Tedis".
Кроме того, ужесточаются требования для получения лицензии на право оптовой торговли табачными изделиями.
Фактически принятие законопроектов №1210 та №1209-1 приведет к дальнейшей монополизации табачного рынка компании Tedis одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. При этом нет никакой гарантии, что Tedis будет исправно выплачивать налоги в местные бюджеты.
"Вряд ли удастся проследить за процессом прозрачной уплаты ими налога, когда в отличие от различных розничных точек, они находятся далеко не в каждой громаде. А речь идет, по грубым подсчетам, о 2 млрд грн", - говорится в статье.
На данный момент, неясно, почему "слуги народа" Гетманцев и Ковалев так активно лоббируют интересы Кауфмана, в чем заключается их личная заинтересованность.
"Чьи они слуги - народа или Кауфмана?", - пишут авторы стать.
"К сожалению, страдать от этого будет конечный потребитель. Потому по классике жанра, как только монопольное положение достигнуто, компания теряет всякий интерес к самосовершенствованию. Конкурентов больше нет, так зачем беспокоиться о качестве и цене? При отсутствии другого, товар купят все равно", - резюмируют журналисты.
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