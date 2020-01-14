Крещение 2020: традиции и обычаи праздника [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 января, в Украине будут отмечать важный христианский праздник - Крещение Господне, установленный в память о крещении 30 летнего Иисуса Христа Иоаном Крестителем в реке Иордан. В этот день существует ряд традиций и обрядов.
В этот день, по традиции, окунаются в прорубь. Однако существует и много других традиций:
- Купаться или окунаться в прорубь можно лишь после того, как священник опустит в воду распятие и почитает специальную молитву. Окунаться нужно трижды.
- После освящение воду берут домой. Для того, чтобы она не потеряла свои свойства, ее нужно набрать правильно: посуда, в которой будет храниться святая вода, должна быть чистой, не пластиковой и не с под спиртного. Раньше для крещенской воды использовали специальную тару. Ее закупоривали, ставили в погреб и применяли при болезнях.
- Издавна люди готовились к Крещению заранее. Вечером 18 января наступал Крещенский сочельник. С этого момента и до конца следующего дня длился пост. На стол подвали кутью. Согласно обряду, после сочельника и до того, как не освятят воду, нужно было голодать.
- Возвращаясь из церкви с молебна на сочельник, люди ставили мелом или копотью свечи крест над всеми окнами и дверями.
- В день Крещения принято освящать жилье святой водой. Для этого нужно налить ее в стакан и, зачерпывая правой рукой освящать каждый угол квартиры или дома в виде креста, начиная с входной двери и далее идти по часовой стрелке. Главное, не забыть открыть окна и двери, чтобы сквозь них вышла вся нечистая сила.
- В конце дня проходит обряд запускание голубей. Они символизируют заканчивающиеся праздники, которые нужно отпустить и приступить к трудовым будням.
- Как и в любой другой христианский праздник, на Крещение нельзя заниматься рукоделием и домашней работой: готовкой, уборкой, строительством и т.д. Также не желательно ругаться, сплетничать, жаловаться и устраивать пышные застолья. Считают, что в этот день нельзя занимать деньги и выносить вещи из дома.
Ранее мы писали о том, что обязательно нужно сделать в Крещение Господне.
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