Юрий Бойко: предложенный властью законопроект по децентрализации - это узурпация власти и усиление авторитаризма [ Редактировать ]
предложенный властью законопроект по децентрализации - это узурпация власти и усиление авторитаризма. Такое мнение 14 января выразил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
""Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за законопроект о децентрализации, потому что в нем речь не идет о децентрализации, он наоборот - усиливает централизацию власти. Если префект, введение которого предусматривает законопроект, подает президенту, а президент имеет право отстранить председателей областных советов и мэров городов, то что это, как не дальнейшая узурпация власти? Люди должны иметь возможность работать с тем руководителем, которого избрали. Именно поэтому мы выступаем категорически против такого законопроекта», - пояснил оппозиционный политик.
Юрий Бойко подчеркнул, что в Украине нет примеров авторитаризма, и народ категорически против этого.
"Мы против так называемой децентрализации, которую хотят протянуть втихаря и без обсуждения с обществом», - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Цель "Оппозиционной платформы - За жизнь" - провести реальную децентрализацию в Украине. Областные и районные советы должны получить возможность создавать исполнительные комитеты, а люди - право непосредственно избирать руководителей местной власти. Мы предоставим общинам реальную возможность влиять на государственную политику, обеспечим надежную финансовую базу местного самоуправления. Мы добьемся принятия Закона о всеукраинском и местном р
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