Імпічмент Дональда Трампа: у США оприлюднили нові докази [ Редактировать ]
Комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив нові докази у справі щодо імпічменту президента Трампа. Йдеться про смс-повідомлення, імейли та документи, які Конгресу передав бізнесмен Лев Парнас. Вони підтверджують: особистий адвокат очільника Штатів Руді Джуліані активно підштовхував українську владу до розслідування щодо Джо Байдена, політичного суперника Трампа на майбутніх виборах.
Нагадаю, Палата представників уже затвердила дві статті обвинувачень главі Білого дому - зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. Сьогодні там голосуватимуть, щоб їх офіційно передали для розгляду в Сенаті.
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