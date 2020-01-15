Надя Дорофеева удивила фанатов соблазнительным видео [ Редактировать ]
Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая сейчас отдыхает в Доминикане, опубликована новое виде с курорта. Звезда позирует в различных купальниках. Так, публикация появилась на странице певицы в Instagram.
"Когда в Доминикане дожди", - подписала фото звезда.
"Люблю. Ааааа, просто не могу", "Красотка", "Фигура бомба", "Такие крутые купальники", - комментировали в сети.
Когда в Доминикане дожди ... 😂 #надядорофеева #tik-tok
Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)
Ранее сообщалось, что Анна Седокова поразила фанатов ярким фото.
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