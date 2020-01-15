Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая сейчас отдыхает в Доминикане, опубликована новое виде с курорта. Звезда позирует в различных купальниках. Так, публикация появилась на странице певицы в Instagram.

"Когда в Доминикане дожди", - подписала фото звезда.

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"Люблю. Ааааа, просто не могу", "Красотка", "Фигура бомба", "Такие крутые купальники", - комментировали в сети.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова поразила фанатов ярким фото.