Эмили Ратаковски впечатлила поклонников фото с мужем [ Редактировать ]
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фото Instagram, на котором она позирует позирует с мужем.
Девушку в компании мужа сфотографировали на улице. Расслабленные влюбленные выбрали стильные и строгие костюмы.
Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.
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