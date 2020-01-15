Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фото Instagram, на котором она позирует позирует с мужем.

Девушку в компании мужа сфотографировали на улице. Расслабленные влюбленные выбрали стильные и строгие костюмы.

Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.