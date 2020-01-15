Семьи жертв авиакатастрофы в Иране получат компенсации в течение недели [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, о том, что семьи жертв авиакатастрофы в Иране получат компенсации в течение недели.
Государство окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране, - сообщил глава Кабмина.
Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 000 гривен помощи.
Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенции. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $ 180 000, - написал премьер-министр.
Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.
Раньше сообщалось о том, что в Кабмине назвали два сценария. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.
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