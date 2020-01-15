В Днепре Geely "влетела" в столб, есть пострадавшие (видео) [ Редактировать ]
В среду, 15 января, в Днепре на улице Криворожской случилось ДТП. Известно, что Geely на скорости влетела в столб. С места аварии водителя автомобиля забрала машина скорой помощи, передает "Информатор".
По предварительной версии, Geely ехала в сторону Рабочей. Затем ее "подрезал" водитель Audi, из-за чего водитель моментально потерял управление. По итогу Geely на скорости влетела в столб, а вероятный виновник аварии скрылся с места происшествия.
Медики госпитализировали пострадавшего. Вскоре водителя нашли - на Audi были характерные повреждения, предварительно, подтверждающие его причастность к произошедшему.
Позже появилось видео страшного столкновения на дороге.
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.
Добавим, что в Киеве BMW на скорости "влетел" в заправку, а в Кривом Роге автомобиль на скорости "влетел" в толпу людей.
по теме
Вырезали из авто: в жутком ДТП погиб мужчина (фото)
На место происшествия сразу выехали спасатели
Под Днепром в страшном ДТП погибли две девушки
В пятницу, 27 декабря, в Днепропетровской области между селом Вольное и Новомосковском случилось ДТП
В Днепре Volkswagen сбил подростка (фото)
В пятницу, 27 декабря, в Днепре на улице Петра Быкова случилось ДТП
Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем, погиб ребенок
В воскресенье, 12 января, под Днепром в Вишневом случилось ДТП
В Днепре "Таврия" столкнулась с фурой, погиб мужчина
В среду, 8 января, в Днепре на Данилы Галицкого, 2а прозошло ДТП