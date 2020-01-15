В среду, 15 января, в Днепре на улице Криворожской случилось ДТП. Известно, что Geely на скорости влетела в столб. С места аварии водителя автомобиля забрала машина скорой помощи, передает "Информатор".

По предварительной версии, Geely ехала в сторону Рабочей. Затем ее "подрезал" водитель Audi, из-за чего водитель моментально потерял управление. По итогу Geely на скорости влетела в столб, а вероятный виновник аварии скрылся с места происшествия.

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Медики госпитализировали пострадавшего. Вскоре водителя нашли - на Audi были характерные повреждения, предварительно, подтверждающие его причастность к произошедшему.

Позже появилось видео страшного столкновения на дороге.

Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.

Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.

Добавим, что в Киеве BMW на скорости "влетел" в заправку, а в Кривом Роге автомобиль на скорости "влетел" в толпу людей.